المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

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أعلن البنك المركزي السعودي عن قراره بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.
وقال المركزي في بيان: إنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 في المائة.