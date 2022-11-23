المركزي السعودي: 9.8 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع

أوضح البنك المركزي السعودي، أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية بلغت نحو 9.8 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر 2022 مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 145.63 مليون عملية.

العمليات عبر نقاط البيع

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي “التعليم” و”الاتصالات” المرتفعين بنسبة 21% و9 % على التوالي.

وتصدر قطاع “المجوهرات” القطاعات المتراجعة بنسبة 10%، تلاه كل من قطاعات “الأطعمة والمشروبات” و”سلع وخدمات متنوعة” و”الملابس والأحذية” بـ9%.

إنفاق المستهلكين

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” ﺑ1.45 مليار ريال تمثل نحو 14.8 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.44 مليار ريال، بنسبة 14.6 %.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.22 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.45 مليار ريال.