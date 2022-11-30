المرور: اترك مسافة آمنة بين المركبات عند هطول الأمطار

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شدد متحدث المرور، العقيد منصور الشكره، على جميع المواطنين الالتزام بتعليمات المرور خلال هطول الأمطار.
فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكره: نرجو من الجميع عند هطول الأمطار الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/LB41onXcEcقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
وقال الشكره خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: نرجو من الجميع عند هطول الأمطار الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات.
وأضاف متحدث المرور، أن إدارة المرور لديها خطة لتنظيم المرور أثناء هطول الأمطار، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وذلك بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتواجد رجال المرور على مدار الساعة على كافة الطرق، والميادين والمحاور، وخاصة التي تحتاج إلى إدارة للحركة أو مناطق تجمع المياه، فضلًا عن متابعة البلاغات والحالات الطارئة الواردة لغرف العمليات.
من جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.
وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.
وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.