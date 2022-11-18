المرور السري يضبط عددًا من المركبات المخالفة

أظهر مقطع فيديو جهود المرور السري في مدينة الرياض للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

جهود مكثفة

ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته الإدارة العامة للمرور، على حسابها بموقع “تويتر”، ما يبذله المرور السري من حملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.

ومن أبرز هذه المخالفات التي استعرضها الفيديو، “التجاوز غير النظامي، عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وسير بدون لوحات”.

مخالفات

كما ضبط المرور، مخالفة لمركبة استخدمت لوحات غير عائدة لها، وطمس اللوحات، فضلًا عن أنها غير صادرة من الإدارة المختصة.

ووثق المرور أيضًا مخالفة سير مركبة بدون لوحات، ومخالفة أخرى تمثلت في استخدام لوحات غير عائدة للمركبة ما استجوب حجزها.

ورصد المرور مخالفة مركبة تمثلت في تظليلها بدرجة تحجب الرؤية، عدم ترك مسافة كافية، سيرها بدون لوحات أمامية، وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.

وتمكن المرور السري أيضًا من ضبط مركبة خالفت الاشتراطات بطمس لوحتها، وإجراء تعديل على جسمها بدون موافقة الجهات المختصة، تظليلها بدرجة تحجب الرؤية، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، وسير بدون لوحة أمامية.