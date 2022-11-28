المرور : زيادة عدد الركاب عن الحمولة المقررة يعرضهم لأخطار عديدة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن وجود عدد ركاب يزيد من الحمولة المقررة للمركبة يعرضهم لأخطار عديدة، أولها عدم توافر وسائل السلامة كحزام الأمان.

مخالفة مرورية

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها عبر موقع “تويتر” إن “نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير يعد مخالفة مرورية”.

حادث الرين

يأتي ذلك على خلفية وفاة أسرة كاملة مكونة من أب وأم و5 من الأبناء فضلًا عن خادمتهم، في حادث مروري خلال رحلتهم من أبها إلى الرياض على طريق الرين وادي الدواسر.

وكانت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض تلقت في وقت سابق، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق الرين وادي الدواسر بين سيارتين تقلان عددًا من الركاب بالقرب من هجرة النميص.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 6 فرق إسعافية، وعقب وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات تبين وجود 8 حالات وفاة وإصابتين بين المتوسطة والطفيفة.

وقد توفي الرجل وزوجته والخادمة و5 من الأبناء، فيما نجت من الحادث ابنة واحدة فقط، حيث اندفعت خارج السيارة من جراء قوة الضربة.