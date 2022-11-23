المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتهم، وذلك من خلال منصة أبشر.

مزايا الخدمة

وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنه، إن خدمات المرور تُمكن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون التزامات مالية؛ وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.

وأوضحت أن مزايا الخدمة تشمل: “تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، إسقاط المركبة من السجلات فورًا، وعدم وجود التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة”.

طريقة الوصول للخدمة

ولفتت إدارة المرور إلى أن طريقة الوصول للخدمة تتمثل في: