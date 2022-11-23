Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنتهي أول مارس المقبل

المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات

2022-11-23 الساعة 2:16
المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتهم، وذلك من خلال منصة أبشر.

مزايا الخدمة

وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنه، إن خدمات المرور تُمكن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون التزامات مالية؛ وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.

قد يهمّك أيضاً
Img

إشادة وخطابات شكر للسعودية لترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

Img

رسائل للاعبي الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين

وأوضحت أن مزايا الخدمة تشمل: “تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، إسقاط المركبة من السجلات فورًا، وعدم وجود التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة”.

طريقة الوصول للخدمة

ولفتت إدارة المرور إلى أن طريقة الوصول للخدمة تتمثل في:

  • الدخول على خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في “أبشر”.
  • استعراض المراكز المعتمدة.
  • التوجه إلى المركز وتسليم المركبة واللوحات.
  • إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم