Icon

لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل Icon 5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش Icon الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها Icon أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات Icon مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده Icon صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة Icon وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: مخالفة القيادة داخل الأنفاق بدون أنوار 900 ريال

2022-11-14 الساعة 2:46
المرور: مخالفة القيادة داخل الأنفاق بدون أنوار 900 ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بإضاءة أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق.

مخالفة مرورية

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إن قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها تعد مخالفة مرورية.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  

Img

خميس: نواف العابد قدم كل شيء للكرة السعودية

وأوضحت أن هذه مخالفة يعاقب على إثرها الشخص بدفع غرامة مالية تتراوح بين 500 لـ 900 ريال.

القيادة ليلًا

وكان المرور حذر في وقت سابق من عدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة ليلًا، مشددًا على أنه خطر على السلامة العامة.

كما أكد أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف يعد مخالفة مرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

حصاد اليوم
جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق
الرياضة

جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق

الرياضة
ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...

أخبار أمنية
السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية
السعودية اليوم

السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية

السعودية اليوم
بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا
السعودية اليوم

بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا

السعودية اليوم
وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا
الرياضة

وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا

الرياضة
أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...
الرياضة

أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...

الرياضة
استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند
غرائب

استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند

غرائب