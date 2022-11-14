المرور: مخالفة القيادة داخل الأنفاق بدون أنوار 900 ريال

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دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بإضاءة أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إن قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها تعد مخالفة مرورية.
وأوضحت أن هذه مخالفة يعاقب على إثرها الشخص بدفع غرامة مالية تتراوح بين 500 لـ 900 ريال.
وكان المرور حذر في وقت سابق من عدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة ليلًا، مشددًا على أنه خطر على السلامة العامة.
كما أكد أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف يعد مخالفة مرورية.