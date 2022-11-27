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يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية

المرور يحذر: إجراء أي تعديل بالمركبة مخالفة

2022-11-27 الساعة 5:50
المرور يحذر: إجراء أي تعديل بالمركبة مخالفة
المواطن - الرياض

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دعت الإدارة العامة للمرور، المواطنين إلى تجنب القيام بأي تعديلات على مركباتهم تغير من معالمها أو تجهيزاتها الأساسية.

مخالفة مرورية

وأكدت إدارة المرور أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة مرورية.

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ضبط ممارسي التفحيط

وكان مرور الرياض نجح في وقت سابق، في ضبط عدد من المفحطين الذين ظهروا في مقاطع مرئية يمارسون التفحيط في أحد أحياء الرياض، ما تسبب في إزعاج الأهالي بسبب الأصوات الصادرة من المركبات التي تم إدخال تعديلات عليها.

وقال المرور في بيان له: “ضبط مرور منطقة الرياض قائدي مركبات ظهروا في محتوى مرئي بتعديلات وإضافات على أجسام مركباتهم، ما أدى إلى إحداث ضجة وإزعاج لسكان أحد أحياء مدينة الرياض، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم”.

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