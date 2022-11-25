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يعد تصرفًا جسيمًا

المرور يحذر: غرامة عبور الأودية والشعاب تصل 10 آلاف ريال

2022-11-25 الساعة 4:24
المرور يحذر: غرامة عبور الأودية والشعاب تصل 10 آلاف ريال
المواطن - الرياض

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حذرت الإدارة العامة للمرور، مجددًا من التهور والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر.

تصرف جسيم

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.

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غرامة مالية

وأضافت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حثت في وقت سابق المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

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