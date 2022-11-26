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أخذ راحة وفحص المركبة ضروري

المرور يدعو إلى التحقق من أحوال الطقس قبل السفر

2022-11-26 الساعة 9:16
المرور يدعو إلى التحقق من أحوال الطقس قبل السفر
المواطن - الرياض

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أكدت الإدارة العامة للمرور أن على الراغبين في السفر بمركباتهم التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد وجهة الرحلة، وفحص المركبة ومصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

إرشادات مهمة

ودعت الإدارة المسافرين إلى فحص الإطار الاحتياطي ووجود أدوات تغيير – عند الضرورة – وأخذ قسط من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها، إضافة إلى أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة وخرائط الطرق لاستخدام البدائل في الحالات الطارئة.

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تصرف جسيم

وكانت الإدارة العامة للمرور، حذرت في وقت سابق، من التهور والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر، وذلك مع الحالات المطرية التي تشهد المملكة كل فترة.

وقالت إدارة المرور، إن “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.

غرامة مالية

وأضافت الإدارة أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

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