المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة “أبشر”

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أعلنت الإدارة، العامة للمرور اليوم الأحد عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.قد يهمّك أيضاً
تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني
#المرور_السعودي pic.twitter.com/yNARCCNfeF
— المرور السعودي (@eMoroor) November 27, 2022
وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المزاد الإلكتروني سيستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.
وحدّدت “المرور” طريقة الدخول إلى المزاد من خلال اتباع الخطوات التالية:
– الدخول إلى منصة أبشر
– اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور
– ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.