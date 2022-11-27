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المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة “أبشر”

2022-11-27 الساعة 12:04
المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة “أبشر”
المواطن - الرياض

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أعلنت الإدارة، العامة للمرور اليوم الأحد عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المزاد الإلكتروني سيستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

خطوات الاشتراك بالمزاد

وحدّدت “المرور” طريقة الدخول إلى المزاد من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة أبشر

– اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور

– ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

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