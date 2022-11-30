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المرور ينبه المسافرين برًا: التزموا بقواعد السلامة

2022-11-30 الساعة 2:20
المرور ينبه المسافرين برًا: التزموا بقواعد السلامة
المواطن - الرياض

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دعت الإدارة العامة للمرور، المسافرين برًا، إلى الالتزام بعدد من الإجراءات من أجل السلامة، والتقيد بقواعد السلامة المرورية.

قواعد السلامة المرورية

وذكرت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، المسافرين برًا بعدد من الأمور من أجل السلامة والتي تمثلت في:

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  •  التقيد بالسرعة النظامية طوال طريق السفر.
  • عدم استخدام الهاتف النقال عند القيادة.
  • التأكد من حالة الطقس قبل الشروع بالسفر.
  • تفقد سلامة المركبة ومصابيحها ومكابحها وعجلاتها.
  • وضع حقيبة متكاملة من أدوات الإسعافات الأولية في السيارة.
  • أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق.

السفر عبر منفذ سلوى

يأتي ذلك مع استمرار سفر الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم بقطر عبر منفذ سلوى.

ويواصل رجال الأمن العام جهودهم المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وأكد الأمن العام، في وقت سابق، أهمية الالتزام بالأوقات المحددة لمركبات الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم بقطر عبر منفذ سلوى.

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