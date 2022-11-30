المرور ينبه المسافرين برًا: التزموا بقواعد السلامة

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دعت الإدارة العامة للمرور، المسافرين برًا، إلى الالتزام بعدد من الإجراءات من أجل السلامة، والتقيد بقواعد السلامة المرورية.
وذكرت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، المسافرين برًا بعدد من الأمور من أجل السلامة والتي تمثلت في:
يأتي ذلك مع استمرار سفر الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم بقطر عبر منفذ سلوى.
ويواصل رجال الأمن العام جهودهم المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.
وأكد الأمن العام، في وقت سابق، أهمية الالتزام بالأوقات المحددة لمركبات الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم بقطر عبر منفذ سلوى.