المرور : 6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكتروني

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نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو يوضح آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي انطلق اليوم الأحد.
تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني
#المرور_السعودي pic.twitter.com/WI6cgbf6Vk
— المرور السعودي (@eMoroor) November 13, 2022
وتشمل آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني:
وينطلق مزاد اللوحات الإلكتروني بدءًا من اليوم الأحد، وحتى يوم الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 16نوفمبر 2022.
وتمكن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.