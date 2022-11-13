المرور : 6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكتروني

نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو يوضح آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي انطلق اليوم الأحد.

آلية الدخول لخدمة المزاد

وتشمل آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني:

الدخول على منصة أبشر.

الضغط على أيقونة خدماتي.

اختيار المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اختيار نوع لوحات المركبات.

تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

تفاصيل المزاد

وينطلق مزاد اللوحات الإلكتروني بدءًا من اليوم الأحد، وحتى يوم الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 16نوفمبر 2022.

وتمكن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.