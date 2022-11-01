المريسل: حمدالله مشاكله كثيرة مع منتخب المغرب

قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: إنه يتداول أن مدرب منتخب المغرب الشهير بأسود الأطلسي وليد الركراكي ينوي استدعاء اللاعب عبدالرزاق حمدالله لقائمة المنتخب التي ستلعب كأس العالم 2022 في قطر.

اختيار فني

وأضاف عبدالعزيز المريسل عبر حسابه بموقع تويتر، أمس الاثنين، أن مصادر إعلامية تقول: إن هناك علامات استفهام من الإعلام المغربي على هذا الاختيار.

وتابع المريسل قائلًا: “في الحقيقة أستغرب هذا الاستغراب!! صحيح حمدالله مشاكله كثيرة مع المنتخب”.