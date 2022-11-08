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في غياب بنزيما

المرينجي يتلقى أول هزيمة بالليجا

2022-11-08 الساعة 1:38
المرينجي يتلقى أول هزيمة بالليجا
المواطن – متابعة

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تلقى فريق ريال مدريد الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الليجا بعدما حقق فريق رايو فاليكانو مفاجأة بالفوز على المرينجي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

فريدريكو فالفيردي - ريال مدريد

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مباراة مثيرة

أحرز رايو فاليكانو الهدف الأول في المباراة سريعًا بعد تسديدة من كوميسانا من كرة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة لتقنية الفيديو، ترجمها لوكا مودريتش لهدف التعادل في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

عاد وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعد رأسية رائعة من المدافع ميليتاو سكنت شباك حارس مرمى رايو فاليكانو.

لم ينتظر رايو فاليكانو كثيرًا وسجل الهدف الثاني عن طريق ألفارو جارسيا الذي سدد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا هدف التعادل في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 65 أحرز أوسكار تريجو الهدف الثالث لرايو فاليكانو من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء.

الخسارة الأولى

وبهذا الفوز ارتفع رصيد رايو فاليكانو إلى النقطة 21 محتلاً المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عن النقطة 32 محتلًا وصافة الترتيب، الذي يتصدره برشلونة برصيد 34 نقطة.

وتعتبر هذه أول خسارة لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم في 13 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 2، وهزم من رايو الهزمة الأولى.

وغاب كلٌ من: كريم بنزيما وأنطونيو روديجر؛ بسبب تعرضهم للإصابة، كما غاب عن قائمة الفريق الملكي، توني كروس للإيقاف بسبب حصوله على بطاقة حمراء.

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