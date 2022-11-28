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الرئاسة تقوم بتسهيل الخدمات والدخول

المسجد الحرام يشهد إقبالًا من المعتمرين تزامنًا مع إجازة الطلاب

2022-11-28 الساعة 2:42
المسجد الحرام يشهد إقبالًا من المعتمرين تزامنًا مع إجازة الطلاب
المواطن - الرياض

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يشهد المسجد الحرام إقبالًا متزايدًا من المعتمرين والمصلين القادمين من داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتزامن مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

يسر وسهولة

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، قامت رئاسة شؤون الحرمين مع الجهات المعنية، بتسهيل دخول المعتمرين إلى دخول الحرم المكي لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبها، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزيتها التامة لتوفير أرقى المستويات في منظومة الخدمات استعدادًا لاستقبال الأعداد الغفيرة من المعتمرين والزائرين خلال إجازة الطلاب الفصلية.

تقديم أفضل الخدمات

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنه نظرًا لما يشهده الحرمان الشريفان من توافر أعداد كبيرة من المعتمرين والزائرين تزامنًا مع الإجازة الفصلية لطلاب، فالرئاسة تؤكد أنها تسعد باستقبالهم وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتدعو لهم بالقبول.

وأضاف “أننا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نسعد بتقديم أفضل الخدمات وسبل الراحة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تسهيل كافة الخدمات والتسهيلات وتحديد الاحتياجات التي يحتاجها قاصدو الحرمين الشريفين”.

دعم الحرمين

وفي الختام رفع شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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