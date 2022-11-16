المسحل: استشارة محامٍ جعلتنا نستبعد فهد المولد

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن كواليس قرار استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال المسحل بعد مباراة كرواتيا لقناة SSC : “المولد لاعب كبير وذو قيمة فنية عالية، وكنا نتمنى وجوده في المونديال، ولكن بسبب قضيته مع الوكالة الدولية لمكافة المنشطات فضلنا عدم المغامرة، بعد استشارة محامٍ لظهور مستجدات جديدة”.

وأضاف المسحل: ” الاتحاد السعودي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم ولابد من الالتزام بالتعليمات، أخبرنا المولد بضرورة استبعاده بعد استشارة الجهاز الفني، واللاعب وافق لأن هذا كان أفضل له من الناحية النفسية، كذلك المحامي أخبرنا بضرورة تجنب المخاطر، وهذا ما جعلنا نستبعد اللاعب رغم أننا كنا نريد تواجده”.

وتابع المسحل: ” الأمر ذاته حدث مع الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الذي أصدر بيانًا أمس أو أول أمس بسبب قضية لاعبهم الذي كان معه جنسية كولومبية بجانب جنسية الإكوادور”.

تعليق فهد المولد

وكان المولد علق على قرار استبعاده عبر ” سناب شات” قائلًا: “عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. الحمد لله، اللهم لا اعتراض، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

وأضاف: “راضٍ بما كتبه الله لي ودائمًا روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للدولة”.

واختتم المولد رسالته قائلًا: “الحمد لله.. وأتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح.. كلنا قدام”.

استبعاد فهد المولد

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن صباح الأحد الماضي عن استبعاد المولد بسبب قضية المنشطات، ومن أجل إبعاد أي مساءلة قانونية عن المنتخب السعودي قبل مشاركته في المونديال، واستدعاء نواف العابد ليشارك بدلًا منه في قائمة الأخضر لمونديال قطر.