Icon

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب قضيته مع المنشطات

المسحل: استشارة محامٍ جعلتنا نستبعد فهد المولد

2022-11-16 الساعة 6:45
المسحل: استشارة محامٍ جعلتنا نستبعد فهد المولد
المواطن - محمد سمعة

مواضيع ذات علاقة

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن كواليس قرار استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال المسحل بعد مباراة كرواتيا لقناة SSC : “المولد لاعب كبير وذو قيمة فنية عالية، وكنا نتمنى وجوده في المونديال، ولكن بسبب قضيته مع الوكالة الدولية لمكافة المنشطات فضلنا عدم المغامرة، بعد استشارة محامٍ لظهور مستجدات جديدة”.

وأضاف المسحل: ” الاتحاد السعودي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم ولابد من الالتزام بالتعليمات، أخبرنا المولد بضرورة استبعاده بعد استشارة الجهاز الفني، واللاعب وافق لأن هذا كان أفضل له من الناحية النفسية، كذلك المحامي أخبرنا بضرورة تجنب المخاطر، وهذا ما جعلنا نستبعد اللاعب رغم أننا كنا نريد تواجده”.

وتابع المسحل: ” الأمر ذاته حدث مع الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الذي أصدر بيانًا أمس أو أول أمس بسبب قضية لاعبهم الذي كان معه جنسية كولومبية بجانب جنسية الإكوادور”.

تعليق فهد المولد

وكان المولد علق على قرار استبعاده عبر ” سناب شات” قائلًا: “عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. الحمد لله، اللهم لا اعتراض، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

وأضاف: “راضٍ بما كتبه الله لي ودائمًا روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للدولة”.

واختتم المولد رسالته قائلًا: “الحمد لله.. وأتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح.. كلنا قدام”.

استبعاد فهد المولد

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن صباح الأحد الماضي عن استبعاد المولد بسبب قضية المنشطات، ومن أجل إبعاد أي مساءلة قانونية عن المنتخب السعودي قبل مشاركته في المونديال، واستدعاء نواف العابد ليشارك بدلًا منه في قائمة الأخضر لمونديال قطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس
الرياضة العالمية

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس

الرياضة العالمية
نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال
آخر الاخبار

نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال

آخر الاخبار
ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟

السعودية اليوم
ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي
العالم

ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي

العالم
وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف
تكنولوجيا

وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف

تكنولوجيا
فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...
حصاد اليوم

فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...

حصاد اليوم
ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك
الرياضة

ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك

الرياضة
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم