المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

قال ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء: بفضل الله ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام سمو وزير الرياضة، صقورنا تعانق الذهب مجددًا.

مباركة للصقور

وكتب ياسر المسحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: أبارك لأخي المدرب سعد الشهري ولزملائه في الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، ولصقورنا الخضر والجماهير السعودية وكافة محبي الأخضر بمناسبة التتويج بذهب غرب آسيا تحت 23 عامًا.

فوز كبير

توج المنتخب الأخضر الأولمبي، اليوم الثلاثاء، بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا بعد فوزه على ضيفه القطري 3/ 1 في المباراة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين دون رد؛ حيث تقدم أحمد مازن الغامدي بهدف في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف سعد فهد الناصر الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، رد دياب هارون طه بهدف للعنابي القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 49 ثم سجل مصعب فهد الجوير الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 67.