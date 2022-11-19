المسحل: بعد مقر الإقامة ليس له تأثير على الأخضر

قال ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، إن بعد مقر الإقامة ليس له تأثير لأن بعثة المنتخب الوطني الأول ستنتقل لمقر إقامة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

المقر الرئيسي

وأضاف ياسر المسحل في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، اليوم السبت: بعد نهاية المباراة ستعود البعثة لمقر الإقامة الرئيسي في منتجع سيلين لاستكمال المعسكر.

ويلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراته الأولى بالمونديال أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 من نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل.