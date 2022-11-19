المسحل: بعد مقر الإقامة ليس له تأثير على الأخضر

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قال ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، إن بعد مقر الإقامة ليس له تأثير لأن بعثة المنتخب الوطني الأول ستنتقل لمقر إقامة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
بعد مقر الإقامة ليس له تأثير لأن بعثة المنتخب ستنتقل لمقر إقامة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة وبعد نهاية المباراة ستعود البعثة لمقر الإقامة الرئيسي في منتجع سيلين لاستكمال المعسكر#حياكم#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/3EJN9gQuOk
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 19, 2022
وأضاف ياسر المسحل في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، اليوم السبت: بعد نهاية المباراة ستعود البعثة لمقر الإقامة الرئيسي في منتجع سيلين لاستكمال المعسكر.
ويلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراته الأولى بالمونديال أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 من نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل.