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شكرًا لصقورنا وللجمهور العظيم

المسحل: موعدنا الأربعاء في استاد لوسيل

2022-11-27 الساعة 12:56
المسحل: موعدنا الأربعاء في استاد لوسيل
المواطن - الرياض

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قدم ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، الشكر للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس السبت، بعد انتهاء لقاء الأخضر وبولندا، بفوز منتخب بولندا بهدفين دون رد، على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022.

المنتخب السعودي - سالم الدوسري - الأخضر
المنتخب السعودي – سالم الدوسري – الأخضر

الصقور والجمهور

وكتب ياسر المسحل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس السبت: الحمدلله على كل حال.. شكرًا لصقورنا على الأداء الرائع.. شكرًا للجمهور العظيم على الدعم والمؤازرة، وموعدنا الأربعاء في لوسيل.

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قدم الأخضر أداء مميزًا ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، رغم خسارته للمباراة، ما يزيد من صعوبة مواجهة المكسيك.

صالح الشهري - الأخضر - منتخب السعودية وبولندا

خسارة الأخضر

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، فيما فازت الأرجنتين على المكسيك بالنتيجة ذاتها.

مواجهة المكسيك

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، على استاد لوسيل، مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

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