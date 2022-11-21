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لحظات لن تمحى من الذاكرة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

2022-11-21 الساعة 2:10
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
المواطن - متابعة

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قال المعلق الرياضي سمير المعيرفي، إنه عاش لحظات تاريخية أمس الأحد، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، ولأول مرة تقام بطولة كأس العالم بتنظيم عربي وخليجي.

لحظات تاريخية

وكتب سمير المعيرفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: شعور مختلف ولحظات تاريخية كانت بالأمس في افتتاح مونديال قطر 2022.. لا يمكن أن تنسى وتظل خالدة في ذاكراتي.

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وأضاف سمير المعيرفي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: مجموعة ضخمة من القنوات العالمية المختلفة وبتواجد عدد كبير من الزملاء المعلقين من مختلف دول العالم.

تكنولوجيا وإبهار

وشهد حفل افتتاح البطولة الذي أقيم أمس الأحد، باستاد البيت المونديالي مزجاً فريداً بين عبق الشرق بنكهة قطرية وبين حداثة الغرب بإيقاعه السريع.

وتميزت فقرات الحفل الذي سبق المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر المستضيف والإكوادور ضمن المجموعة الأولى بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية في انسجام دقيق مع حركة التصوير والمجاميع والجمهور في أرضية الملعب وفي المدرجات.

مباراة الافتتاح

وانتهت مواجهة قطر (المستضيف) والإكوادور، أمس الأحد، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2022 بخسارة البلد المضيف بهدفين دون رد، أحرزهما المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا، في مباراة شهدت تألق كيسيدو لاعب برايتون الإنجليزي ونجم المنتخب الإكوادوري.

فيما لم يقدم لاعبو العنابي المستوى المأمول منهم في بطولة تقام على أرضهم ولأول مرة.

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