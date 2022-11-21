المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

قال المعلق الرياضي سمير المعيرفي، إنه عاش لحظات تاريخية أمس الأحد، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، ولأول مرة تقام بطولة كأس العالم بتنظيم عربي وخليجي.

لحظات تاريخية

وكتب سمير المعيرفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: شعور مختلف ولحظات تاريخية كانت بالأمس في افتتاح مونديال قطر 2022.. لا يمكن أن تنسى وتظل خالدة في ذاكراتي.

وأضاف سمير المعيرفي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: مجموعة ضخمة من القنوات العالمية المختلفة وبتواجد عدد كبير من الزملاء المعلقين من مختلف دول العالم.

شعور مختلف ولحظات تاريخية كانت بالامس في افتتاح #كأس_العالم_قطر_2022 لايمكن ان تنسى وتظل خالدة في ذاكراتي 🙏🏻

مجموعة ضخمة من القنوات العالمية المختلفة وبتؤاجد عدد كبير من الزملاء المعلقين من مختلف دول العالم ..

شكرًا @ahmad2man على هذه الالتقاطة التاريخية 💐

ودائم جاهزين 🎙 pic.twitter.com/aCXkeug4PC — سمير المعيرفي (@sameer_almaerfi) November 21, 2022

تكنولوجيا وإبهار

وشهد حفل افتتاح البطولة الذي أقيم أمس الأحد، باستاد البيت المونديالي مزجاً فريداً بين عبق الشرق بنكهة قطرية وبين حداثة الغرب بإيقاعه السريع.

وتميزت فقرات الحفل الذي سبق المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر المستضيف والإكوادور ضمن المجموعة الأولى بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية في انسجام دقيق مع حركة التصوير والمجاميع والجمهور في أرضية الملعب وفي المدرجات.

مباراة الافتتاح

وانتهت مواجهة قطر (المستضيف) والإكوادور، أمس الأحد، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2022 بخسارة البلد المضيف بهدفين دون رد، أحرزهما المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا، في مباراة شهدت تألق كيسيدو لاعب برايتون الإنجليزي ونجم المنتخب الإكوادوري.

فيما لم يقدم لاعبو العنابي المستوى المأمول منهم في بطولة تقام على أرضهم ولأول مرة.