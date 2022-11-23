المغرب ترتضي بالتعادل أمام كرواتيا

انتهت مباراة المغرب وكرواتيا قبل قليل، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي من كرواتيا، مع دفاع جيد من قبل لاعبي أسود الأطلس، حيث تعامل الحارس المغربي ياسين بونو مع الكثير من الكرات الكرواتية بشكل جيد ليُحافظ على نظافة شباك منتخب بلاده في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أسود الأطلس هجماته على مراحل متفرقة من أجل فك التكتل الدفاعي الكرواتي، ولكن دون جدوى.

حمدالله يشارك في المونديال

وشارك نجم نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله مع المنتخب المغربي في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء، حيث كان احتياطيًا.

وكان تشكيل أسود الأطلس لـ مباراة كرواتيا مكونًا من : في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: أشرف حكيمي – نصير المزراوي – نايف أكرد- غانم سايس

في خط الوسط: – سفيان لمرابط – سليم املاح – عز الدين أوناحي

في الهجوم: سفيان بوفال – حكيم زياش – يوسف النصيري.

أما تشكيل كرواتيا فكان : “ليفاكوفيتش – بيريسيتش – لوفرين – كوفاسيتش – كراماريتش – مودريتش – بروزوفيتش – سوسا – كفارديول – جورانوفيتش، فاليسيتش”.

موعد مباراة المغرب المقبلة

وسيواجه منتخب أسود الأطلس، نظيره منتخب بلجيكا الأحد المقبل في الـ4 عصرًا بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية، بينما يتقابل المنتخب الكندي مع كرواتيا مساء الأحد المقبل في تمام الـ7 مساءً بتوقيت السعودية.