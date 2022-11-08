المغرب تطارد مروجي غاز الضحك

عكفت السلطات الأمنية في المغرب على مطاردة مروجي غاز أوكسيد النيتروز الكيميائي والمعروف أيضا باسم غاز الضحك الذي يستعمل لأغراض طبية، قبل أن يتحول إلى نوع من أنواع المخدرات التي يقبل عليها الشباب والمراهقون.

حيازة وترويج

وأوقفت سلطات الأمن بمدنية طنجة، شمال المغرب، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و33 سنة للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج غاز ” أوكسيد النيتروز” الذي يتم استعماله بمثابة مادة مخدرة عوض مجالات استعماله الأصلية.

ووفقًا لبيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم “في إطار الأبحاث المتواصلة التي تجريها الشرطة القضائية على خلفية حجز 520 قنينة تحتوي على 1133 لترًا من هذا الغاز داخل مستودع بمدينة طنجة”.

وأسفرت عملية أخرى عن حجز 1075 لترًا إضافية ليصل مجموع المحجوزات إلى 2208 لترًا، فيما تظل التحريات والأبحاث مستمرة من أجل تحديد مصدر الامدادات المحتملة.