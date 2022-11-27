المغرب تقترب من التأهل بثنائية في بلجيكا

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حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على حساب المنتخب البلجيكي اليوم بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.
هدف المغرب "90+2": بلجيكا 0-2 المغرب#كأس_العالم #قطر2022 #أسود_الأطلس #AtlasLions #DimaMaghrib @EnMaroc @BelRedDevils
#المغرب_بلجيكا #DEVILTIME
#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/dZluWnXl8z
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل منتخب أسود الأطلس حيث سنحت له أكثر من فرصة عبر هجمات حكيم زياش ويوسف النصيري.
وسجل منتخب أسود الأطلس هدفًا من ركلة حرة مباشرة عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ45، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على قائد المغرب رومان سايس أثناء تنفيذ اللعبة.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر ضغط منتخب أسود الأطلس ليُحرز اللاعب عبدالحميد صابري الهدف الأول للمنتخب الإفريقي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ73 بعد أن نفذها بإتقان شديد.
واستمر الإبداع المغربي لينجح اللاعب زكريا أبو خلال في إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حكيم زياش.
ويتصدر منتخب أسود الأطلس مجموعته حاليًا برصيد 4 نقاط، أما المنتخب البلجيكي فجاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
أصبح منتخب أسود الأطلس بحاجة إلى الفوز على المنتخب الكندي في الجولة الثالثة، من أجل ضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي في كأس العالم في قطر.
هدف المغرب "73": بلجيكا 0-1 المغرب .. #كأس_العالم #قطر2022 #أسود_الأطلس #AtlasLions #DimaMaghrib
@[email protected]#المغرب_بلجيكا #DEVILTIME
#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/7wSOa8pl3k
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022