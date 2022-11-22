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المكسيك وبولندا يكتفيان بتعادل سلبي

2022-11-22 الساعة 9:17
المكسيك وبولندا يكتفيان بتعادل سلبي
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة المكسيك وبولندا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، بالتعادل بدون أهداف بين المنتخبين.

تعادل المكسيك وبولندا

وبدأت مباراة المكسيك وبولندا التي أُقيمت على استاد 974 بشكل سريع، وضغط المنتخبان بقوة، وكاد المنتخب المُلقب بـ “إل تري كولور”، عبر أليكسيس فيغا أن يهز الشباك عند الدقيقة 26، ولكن مرت رأسيته بجوار المرمى.

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المكسيك وبولندا
جانب من المباراة

واستمر ضغط منتخب “إل تري كولور”، وأهدر لاعبه هيرفينج لوزانو فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، وواصل المنتخبان المحاولات، دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

المكسيك وبولندا 1
جانب من المباراة

ليفاندوفسكي يهدر الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب بولندا الأول لكرة القدم بقوة، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، سددها مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن حارس المرمى جييرمو أوتشوا تصدى لها؛ ليُحافظ على نظافة شباكه.

وواصل المنتخبان الضغط، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، إلا أن اللاعبين أهدروا أكثر من فرصة وسط تألق دفاعي، لتنتهي مباراة المكسيك وبولندا بالتعادل السلبي، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في بداية مشوارهما في مونديال قطر 2022.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي بعد إهدار ركلة الجزاء – المصدر @fifaworldcup_ar

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