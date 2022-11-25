الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي

أظهر استطلاع رأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي (رأي) التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن أكثر مكان حيوية وجاذبية في التعبير عن الفرح بفوز المنتخب كان في الملعب.

الملعب أكثر حيوية

وقال 58٪ من العينة المشاركة في الاستطلاع أن الملعب كان أكثر حيوية، فيما أشار 42٪ إلى أهم يجدونها في المتابعة خلال الاستراحات.

وبشأن من شاهدوا المباراة، قال 53٪ إنهم شاهدوها مع العائلة، فيما شاهدها 19٪ في مكان العمل و22٪ مع الأصدقاء و6٪ تعذر عليهم مشاهدتها.

وتم الاستطلاع على عينة عشوائية بلغ حجمها 462، 21% من الإناث، و79% من الذكور.

فوز تاريخي

وكان المنتخب السعودي حقق الثلاثاء الماضي، فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحوّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين في شباك الأرجنتين بمباراة واحدة في التاريخ.