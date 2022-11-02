الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا انهيار جسر في ولاية غوجارات غرب جمهورية الهند.
وقال الملك سلمان: ” علمنا بنبأ انهيار جسر في ولاية غوجارات غرب جمهورية الهند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا انهيار جسر في ولاية غوجارات غرب جمهورية الهند.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ انهيار جسر في ولاية غوجارات غرب جمهورية الهند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكره”.