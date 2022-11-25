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بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سورينام

2022-11-25 الساعة 2:24
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سورينام
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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