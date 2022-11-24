الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.