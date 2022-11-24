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بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا

2022-11-24 الساعة 9:21
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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