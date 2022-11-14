الملك سلمان وولي العهد يهنئان موسار

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين،برقية تهنئة، لفخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
ومن جانبه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.