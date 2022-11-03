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الملك سلمان يأمر بترقية عددٍ من أعضاء النيابة العامة

2022-11-03 الساعة 8:12
الملك سلمان يأمر بترقية عددٍ من أعضاء النيابة العامة
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مراتب السلك الوظيفي الخاص بهم.

كفاية شاملة

وثمَّن معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين – وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا على قدر الثقة الغالية الممنوحة لهم من القيادة الرشيدة، وعند حسن ظن المجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

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