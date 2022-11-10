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يحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة

الملك سلمان يتجول في قصر المصمك

2022-11-10 الساعة 6:13
الملك سلمان يتجول في قصر المصمك
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المواطن - واس - تصوير - بندر الجلعود

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تجول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أرجاء قصر المصمك، خلال زيارته اليوم، حيث شاهد ما يضمه القصر من مسجد ومجلس الديوانية، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي.

يحكي قصة كفاح الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة

يعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة العربية السعودية.

وقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، حيث شملت الزيارة مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الزيارة كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز.

 

 

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