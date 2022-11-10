الملك سلمان يتجول في قصر المصمك

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تجول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أرجاء قصر المصمك، خلال زيارته اليوم، حيث شاهد ما يضمه القصر من مسجد ومجلس الديوانية، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يزور منطقة قصر الحكم في مدينة #الرياض. #الملك_سلمان_يزور_قصر_الحكم#صحيفة_المواطنقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 10, 2022
يعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة العربية السعودية.
وقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، حيث شملت الزيارة مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.
رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الزيارة كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز.