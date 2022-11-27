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تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان

2022-11-27 الساعة 7:25
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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