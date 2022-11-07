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تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا

2022-11-07 الساعة 7:07
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الغيني فودي أمادو فوفانا.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مدير عام إدارة المراسم برئاسة جمهورية غينيا السفير أحمد سيكو كومباسا.

تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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