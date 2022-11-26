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ضمن إطار خطط الحد من الهجرة 

المملكة المتحدة تضع شرطًا لدخول الطلاب الأجانب

2022-11-26 الساعة 7:29
المملكة المتحدة تضع شرطًا لدخول الطلاب الأجانب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن المملكة المتحدة قد ترفض الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة فيها، ما لم يستطيعوا ضمان الحصول على مكان في جامعة مرموقة.

الحد من الهجرة

وتأتي الخطط في الوقت الذي تحاول فيه حكومة المحافظين الحد من الهجرة وفقًا لخطط عام 2019، وبحسب مكتب الإحصاء الوطني فقد هاجر 504 آلاف شخص إلى بريطانيا في العام حتى يونيو الماضي.

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ويناقش الوزراء كيفية تقليل التدفقات إلى المملكة المتحدة بعد الإبلاغ عن مستويات قياسية للهجرة، ووفقًا للتقرير، ستكون هناك أيضًا قيود على عدد أفراد الأسرة الذين يمكن للطلاب إحضارهم إلى البلد معهم.

المملكة المتحدة تضع شرطًا لدخول الطلاب إليها  (1)

خطط متعارضة

ويبدو أن الخطط المبلغ عنها لردع الطلاب الأجانب عن الدراسة في بريطانيا تتعارض مع استراتيجية النمو الدولي للحكومة والتي تم تصميمها لزيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في المملكة المتحدة كل عام إلى 600 ألف بحلول عام 2030.

وقد سبق وأن تم الوصول إلى هذا الهدف في العام الدراسي 2020/21 عندما كان هناك أكثر من 605 آلاف طالب من خارج المملكة المتحدة مسجل في التعليم العالي، ومع ذلك فيبدو أن هناك خططًا مختلفة بسبب الرغبة في الحد من الهجرة إلى بريطانيا.

الهجرة في زمن الصراع الدولي

وقال تقرير التايمز إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قالت إن أعدادًا قياسية من الأشخاص سافروا إلى بريطانيا في ضوء الصراع الدولي الروسي الأوكراني والإجلاء في أفغانستان.

ضغوطات على المملكة المتحدة

وأدى هذا المستوى من الهجرة إلى الضغط على توفير السكن والإسكان والصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى.

المملكة المتحدة تضع شرطًا لدخول الطلاب إليها  (1)

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