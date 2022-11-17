المملكة تعفي مواطني الهند من شهادة خلو السوابق

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أعفت المملكة مواطني جمهورية الهند، من تقديم شهادة خلو السوابق (PCC)، إذ لم يعد تقديم الشهادة شرطًا لمواطني الهند للحصول على تأشيرة سفر للمملكة
وأفادت سفارة المملكة في الهند في بيان لها اليوم (الخميس)، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء العلاقات القوية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند، إذ تم اتخاذ هذا القرار كجزء من جهود البلدين لتعزيز علاقاتهما، فيما أعربت السفارة عن تقديرها لمساهمة أكثر من مليوني مواطن هندي يعيشون في المملكة بكل سلام.