المنتخب السعودي على بعد خطوة من صنع التاريخ

تتجه أنظار العالم اليوم تجاه الدوحة، حيث يلعب المنتخب السعودي، مباراته الثانية أمام منتخب بولندا بعد أن حقق مفاجأة المونديال بفوزه على بطل العالم لمرتين، وأحد أبرز المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم في المونديال الحالي، بعد أن قدم المنتخب السعودي ملحمة كروية أبهرت العالم.

أمل جديد

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن المملكة على بعد خطوة واحدة من تأمين مكانها في دور الستة عشر بكأس العالم 2022 للمرة الثانية في تاريخها.

وأوضحت الصحيفة أن التعادل السلبي لبولندا مع المكسيك، حيث أهدر اللاعب روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، يعطي بالتأكيد السعوديين أملًا جديدًا بأنهم يستطيعون تحقيق فوز تاريخي.

انتظار مفاجأتين

وأضافت الصحيفة أن الأمل لا يزال قائمًا بعد مواجهة شرسة أمام ليونيل ميسي ومنتخبه الأرجنتيني الأسبوع الماضي.

وقد يشهد اليوم السابع من مونديال قطر 2022 مفاجأتين بحجم الجبال، في حال إقصاء الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من دور المجموعات وتأهل السعودية.

مباريات قوية

وتقام اليوم السبت، مباراتان لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث يلعب المنتخب السعودي مع بولندا، وتصطدم الأرجنتين بالمكسيك.

وقالت روسيا اليوم إن خيبة وضعت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، أمام ضرورة عدم تلقي خسارة ثانية في مباراتها اليوم السبت أمام المكسيك، كي لا تجد نفسها باكرًا خارج الحسابات الرسمية، ويتلقى ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، صفعة أخيرة مدوية قبل اعتزاله المتوقع بعد المونديال.

في المقابل، سيتأهل المنتخب السعودي، في حال فوزه على بولندا، إلى الدور الثاني لمونديال قطر، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.