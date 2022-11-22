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بعد تألقه ضد الأرجنتين

المنتخب السعودي فخر العرب

2022-11-22 الساعة 9:10
المنتخب السعودي فخر العرب
المواطن - مروة نبيل

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خطف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأنظار في بداية مشواره بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما نجح في الفوز على الأرجنتين.

فوز المنتخب السعودي

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر اليوم بمواجهة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على استاد لوسيل، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

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وانتفض منتخب السعودية خلال أحداث الشوط الثاني، وتمكن صالح الشهري من تسجيل التعادل عند الدقيقة 48، قبل أن يحرز سالم الدوسري الهدف الثاني عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بتحقيق المنتخب السعودي لفوز تاريخي.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر فخر العرب

وتفاعلت الجماهير مع فوز الأخضر التاريخي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، ووصفت المنتخب السعودي بـ”فخر العرب”، وتمنت للاعبين مواصلة التألق في النسخة الحالية من البطولة العالمية.

وكتب حمزة التميمي: “مبارك للسعودية هذا الانتصار الكبير.. منتخب وضع بصمة له في هذا المونديال.. من العراق نبارك لكم ولكل العرب بهذا الإنجاز”، وقال علي بن يعقوب: “منتخب السعودية اليوم هو فخر العرب”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وعلق آخر قائلًا: “من مصر من مدينة القاهرة.. مصريين يحتفلون بـ الفوز التاريخي للصقور، قولت لكم السعودية بقلب 100 مليون مصري، شرفتوا العرب يا فخر العرب”،

وقال شاهين: “يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. الأخضر يهزم المرشح الأول للفوز بكأس العالم.. المنتخب السعودي فخر العرب”، وكتب أبو يزن: “أين ميسي ورفاقه؟!! الفخر لصقور السعودية”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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