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يواجه المكسيك على ملعب لوسيل مساء اليوم

المنتخب السعودي في مهمة لاستعادة المجد الغائب منذ 28 عامًا

2022-11-30 الساعة 10:27
المنتخب السعودي في مهمة لاستعادة المجد الغائب منذ 28 عامًا
المواطن - الرياض

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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ( الأخضر ) مواجهة مصيرية وقوية، عند تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.

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الأخضر في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994

دور الـ16

ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج المباراة الأخرى في مجموعته بين متخبي الأرجنتين وبولندا؛ إذ سيرفع رصيده للنقطة الـ6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة ويخرج من الحسابات.

وسيرافق الأخضر ـ كما يلقب المنتخب السعودي من قِبل جماهيره ـ الفائز من مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره البولندي إلى الدور التالي من البطولة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

بطاقة غائبة

المنتخب السعودي الذي استهل مشواره بفوز تاريخي أمام نظيره الأرجنتيني قبل الهزيمة بثنائية نظيفة أمام بولندا يخوض مباراة المكسيك وعينه على بطاقة دور الـ16 من كأس العالم.

وهي البطاقة الغائبة عن المنتخب الذي يمتلك أكثر نسبة خوض مباريات بكأس العالم لمنتخب عربي، منذ الإنجاز الذي حققه في مشاركته الأولى بكأس العالم وبالتحديد عام 1994 حين استضافت الولايات المتحدة البطولة على أراضيها.

المركز الثالث

ويدخل المنتخب السعودي المباراة اليوم الأربعاء ضد المكسيك، محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأرجنتيني الوصيف، فيما يتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة في مجموعة يتصدرها المنتخب البولندي برصيد 4 نقاط.

محمد البريك
البريك – المصدر @SaudiNT

أبرز الغيابات

ويخوض الأخضر الذي شارك في 6 نسخ من كأس العالم، مباراة المكسيك، مساء اليوم، وهو يعاني من غياب عناصر مؤثرة؛ إذ رحل قائد الفريق سلمان الفرج عن الفريق للإصابة وما زال زميله ياسر الشهراني الذي تعرض للإصابة الكبيرة بالوجه في مباراة الأرجنتين يعالج بالمستشفى بعدما عاد لبلاده مرة أخرى كما يغيب محمد البريك للإصابة وزميله عبدالإله المالكي لتراكم البطاقات الصفراوات.

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