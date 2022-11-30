المنتخب السعودي في مهمة لاستعادة المجد الغائب منذ 28 عامًا

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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ( الأخضر ) مواجهة مصيرية وقوية، عند تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.
ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.
ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج المباراة الأخرى في مجموعته بين متخبي الأرجنتين وبولندا؛ إذ سيرفع رصيده للنقطة الـ6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة ويخرج من الحسابات.
وسيرافق الأخضر ـ كما يلقب المنتخب السعودي من قِبل جماهيره ـ الفائز من مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره البولندي إلى الدور التالي من البطولة.
المنتخب السعودي الذي استهل مشواره بفوز تاريخي أمام نظيره الأرجنتيني قبل الهزيمة بثنائية نظيفة أمام بولندا يخوض مباراة المكسيك وعينه على بطاقة دور الـ16 من كأس العالم.
وهي البطاقة الغائبة عن المنتخب الذي يمتلك أكثر نسبة خوض مباريات بكأس العالم لمنتخب عربي، منذ الإنجاز الذي حققه في مشاركته الأولى بكأس العالم وبالتحديد عام 1994 حين استضافت الولايات المتحدة البطولة على أراضيها.
ويدخل المنتخب السعودي المباراة اليوم الأربعاء ضد المكسيك، محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأرجنتيني الوصيف، فيما يتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة في مجموعة يتصدرها المنتخب البولندي برصيد 4 نقاط.
ويخوض الأخضر الذي شارك في 6 نسخ من كأس العالم، مباراة المكسيك، مساء اليوم، وهو يعاني من غياب عناصر مؤثرة؛ إذ رحل قائد الفريق سلمان الفرج عن الفريق للإصابة وما زال زميله ياسر الشهراني الذي تعرض للإصابة الكبيرة بالوجه في مباراة الأرجنتين يعالج بالمستشفى بعدما عاد لبلاده مرة أخرى كما يغيب محمد البريك للإصابة وزميله عبدالإله المالكي لتراكم البطاقات الصفراوات.