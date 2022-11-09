المنتخب السعودي لا يحتاج لمهاجم صريح

تترقب الجماهير مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وسط طموحات في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية.

معاناة المنتخب السعودي

ويفتقد الأخضر للمهاجم الهداف قبل المشاركة في مونديال قطر 2022، ما أثار قلق الجماهير، وطالبت المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بحل هذه الأزمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينطلق مشوار المنتخب السعودي في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين الأول على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

أداء دفاعي بالمونديال

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، أن المنتخب السعودي لا يحتاج لهداف، وقال أحمد المصيبيح: “في المونديال لا نبحث عن المهاجم الصريح الهداف، والأكثر حيوية هو من يستحق أن يكون مهاجم.. لدينا طموح لكن طموحنا واقعي”.

وقال طارق كيال: “الأخضر سيلعب في المونديال بنهج دفاعي، والمهاجمين سيكون لهم دور تكتيكي في أداء هذا النهج الدفاعي أكثر من دورهم الهجومي”، وتابع عيد الثقيل: “مجموعة المنتخب لا تتطلب اللعب بالمهاجم الصريح، ومحاولات التسجيل ستكون عن طريق الجناحين سالم الدوسري، وفهد المولد”.