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المنتخب السعودي لا يحتاج لمهاجم صريح

2022-11-09 الساعة 11:42
المنتخب السعودي لا يحتاج لمهاجم صريح
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وسط طموحات في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية.

معاناة المنتخب السعودي

ويفتقد الأخضر للمهاجم الهداف قبل المشاركة في مونديال قطر 2022، ما أثار قلق الجماهير، وطالبت المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بحل هذه الأزمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

وينطلق مشوار المنتخب السعودي في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين الأول على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

أداء دفاعي بالمونديال

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، أن المنتخب السعودي لا يحتاج لهداف، وقال أحمد المصيبيح: “في المونديال لا نبحث عن المهاجم الصريح الهداف، والأكثر حيوية هو من يستحق أن يكون مهاجم.. لدينا طموح لكن طموحنا واقعي”.

وقال طارق كيال: “الأخضر سيلعب في المونديال بنهج دفاعي، والمهاجمين سيكون لهم دور تكتيكي في أداء هذا النهج الدفاعي أكثر من دورهم الهجومي”، وتابع عيد الثقيل: “مجموعة المنتخب لا تتطلب اللعب بالمهاجم الصريح، ومحاولات التسجيل ستكون عن طريق الجناحين سالم الدوسري، وفهد المولد”.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

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