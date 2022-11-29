المنتخب السعودي يتألق في ثالث جولات المونديال

يُحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتائج مميزة في الجولة الثالثة من كأس العالم، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي ضد المكسيك

ويختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، مساء غدًا الأربعاء، بمواجهة المكسيك على استاد لوسيل.

وقبل لقاء الغد، يقع الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الجولة الثالثة الأفضل

ودائمًا ما يحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أفضل نتائجه في ثالثة جولات كأس العالم، حيث حقق 7 نقاط خلال مشاركاته الخمس السابقة، في حين حصد نقطة في الجولة الأولى و3 من الثانية.

وفي الجولة الثالثة بالمشاركات السابقة، نجح الأخضر في تحقيق الفوز على بلجيكا بمونديال 1994، وتعادل مع جنوب إفريقيا في نسخة 1998، وانتصر على منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس العالم 2018.

وتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحسين رصيده في الجولة الأولى خلال مشاركته السادسة في كأس العالم، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الأرجنتين بالنسخة الحالية، وخسر ضد بولندا يفشل في زيادة عدد نقاطه بالجولة الثانية.