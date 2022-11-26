المنتخب السعودي يتمنى الشفاء العاجل لـ ياسر الشهراني

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نشر حساب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، تمنياته بالشفاء العاجل للاعب ياسر الشهراني الذي أصيب في مباراة الأخضر ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، في أول مباريات المنتخب الوطني بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً ويستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.
وكتب المنتخب السعودي عبر تويتر، اليوم السبت معلقا على صورة لقميص اللاعب المصاب ياسر الشهراني: دعواتنا لك بالشفاء العاجل.
كما كتب حسب المنتخب السعودي، عبر تويتر، اليوم السبت، أيضاً: مثل بلادك ولك الشرف. في رسالة تدعو اللاعبين إلى بذل كل جهد ممكن لرفع اسم المملكة عالياً في سماء الكرة العالمية كما فعلوا أمام الأرجنتين منذ أيام.
ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في مباراته المرتقبة، عصر اليوم السبت، أمام منتخب بولندا، في الرابعة عصراً على ملعب المدينة التعليمية، إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة لبلوغ دور الـ16 من مونديال 2022 وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خرج أمام السويد في بطولة كأس العالم عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.
يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي حقق مفاجأة تاريخية في بطولة كأس العالم 2022 بالفوز على منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، اليوم السبت في مواجهة ليست سهلة ضد منتخب بولندا في الجولة الثانية من مباريات المونديال.