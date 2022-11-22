المنتخب السعودي يحطم آمال المراهنين والخسارة بمئات الآلاف

حطم المنتخب السعودي آمال من راهنوا على خسارته سواء بالتشجيع أو بالمال، حيث شهدت الساعات الماضية خسارة آلاف الدولارات من مراهنين حول العالم وضعوا أموالهم في مقامرات دولية على خسارة الأخضر.

وتوقع تقرير لمجلس “فوربس” الأمريكية أن يصل حجم المراهنات الدولية على مباريات كأس العالم الذي تستضيفه قطر إلى قرابة 160 مليار دولار، فيما تسبب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (2/ 1) اليوم، في خسارة مقامرين آلاف الدولارات.

خسارة كبيرة:

وخسر أسترالي قرابة 160 ألف دولار أمريكي، بعدما راهن بهذا المبلغ الضخم على فوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الرهان كان سيعيد للمقامر الأسترالي 180800 دولار إن حققت الأرجنتين الفوز، وهو ما يمثل ربحًا قدره 20 ألف دولار فقط، مقارنة بالمبلغ الضخم الذي خسره بعد خسارة الـ “تانغو”.

فارق ثلاثة:

كما وضع مقامر آخر 100 ألف دولار للرهان على فوز الأرجنتين على المنتخب السعودي بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر أملًا في تحقيق مكسب يصل إلى 170 ألف دولار، لكن فوز “الصقور الخضر” أعاده لمنزله خالي الوفاض.

وقطع الفوز السعودي سلسلة المباريات من دون هزيمة التي خاضها العملاق الأرجنتيني منذ يوليو (تموز) 2019 حين سقط أمام البرازيل. ورفع المنتخب السعودي انتصاراته في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى أربعة انتصارات في 17 مباراة، بعد تحقيق انتصارين في نسخة أمريكا 1994 وفوز على مصر في مونديال روسيا 2018.