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المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا

2022-11-25 الساعة 6:26
المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا
المواطن - الرياض

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اختتم المنتخب السعودي عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب بولندا يوم غدٍ السبت على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

تدريبات المنتخب السعودي

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” عصر اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع سيلين”، تحت إشراف المدير الفني “هيرڤي رينارد”.

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المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

من جهة أخرى، واصل اللاعب “سلمان الفرج” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، ستغادر بعثة الأخضر مساء اليوم مقر إقامته “منتجع سيلين” إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.

الأخضر
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

القيمة التسويقية

وقبل مباراة السعودية وبولندا، تُقدر القيمة التسويقية للاعبي الأخضر بـ 25 مليون يورو، أما القيمة التسويقية للاعبي بولندا فتقدر بـ 255 مليون يورو.

ويسعى المنتخب السعودي غدًا لتحقيق أول فوز على منتخب بولندا في تاريخ مواجهات الفريقين.

وسيدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو مباراة السعودية وبولندا، حيث يعاونه المساعدان برونو بوسيكلا من البرازيل، وبرونو بيريس من البرازيل، وسيكون البيروفي كيفن أورتيجا حكمًا رابعًا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

وتنطلق المباراة غدًا بين الفريقين على ملعب المدينة التعليمية في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

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