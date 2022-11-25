المنتخب السعودي يسعى لأول فوز أمام بولندا

يسعى المنتخب السعودي غدًا لتحقيق أول فوز على منتخب بولندا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تُقام مباراة الغد بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر.

المنتخب السعودي

وسبق لـ المنتخب البولندي أن تقابل مع الأخضر في 4 مواجهات، فاز فيهم المنتخب البولندي ولم يسبق لـ الأخضر الفوز من قبل.

وسجل منتخب بولندا 7 أهداف في شباك منتخب السعودية، بينما سجل لاعبي الأخضر هدفين فقط في شباك المنتخب البولندي.

تشكيل السعودية وبولندا المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما تشكيل منتخب بولندا المتوقع فسيكون مكونًا من: ” تشيزني في حراسة المرمى، جيليك، كاش، كيويور، بيريزينسكي، كريتشوفياك، كامينسكي، زيلينسكي، زاليفسكي، ليفاندوفسكي، ميليك”.

وكان الأخضر هزم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.

يذكر أنه في حال فاز المنتخب السعودي على منتخب بولندا فسوف يصعد الأخضر لدور ثمن النهائي من مباريات مونديال قطر 2022، في تكرار لإنجاز مونديال 1994.

ويغيب عن المنتخب السعودي في مباراة الغد أمام بولندا كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الإصابة.