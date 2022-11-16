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المنتخب السعودي يصل قطر غدًا

2022-11-16 الساعة 7:03
المنتخب السعودي يصل قطر غدًا
المواطن - الرياض

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سيصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا إلى قطر وذلك تحضيرًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن قبل أسبوع من الآن في تصريحات تلفزيونية عن أن الأخضر سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 نوفمبر، بعد مواجهة المنتخب الكرواتي.

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نتائج وديات الأخضر

المنتخب السعودي كان قد خاض مؤخرًا 6 وديات أمام منتخبات ” مقدونيا الشمالية، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما، كرواتيا”.

ونجح الأخضر في الفوز على منتخبي مقدونيا وآيسلندا وتعادل مع منتخبات ألبانيا وبنما وهندوراس، وخسر من المنتخب الكرواتي اليوم.

المنتخب السعودي - السعودية وكرواتيا - سالم الدوسري
سالم الدوسري

أسباب خسارة المنتخب السعودي

وكانت جماهير الأخضر أعربت عن قلقها من أداء منتخب السعودية بعد الخسارة من كرواتيا اليوم وذلك قبل بدء مباريات الأخضر في كأس العالم.

المنتخب السعودي كان ناجحًا في بناء الهجمة وتحريك الكرة في مختلف جهات الملعب ولكن بعض الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز كان سببًا من أسباب الخسارة.

أيضًا مثّل إهدار الفرص المتكرر من لاعبي المنتخب السعودي في مباراة كرواتيا، سببًا من أسباب الخسارة، خاصة أن الأخضر لم تسنح له فرصة واحدة ولكن ما لا يقل عن 4 فرص كانت كفيلة بفوز الأخضر على الأقل بنتيجة 2-1.

سبب آخر من أسباب خسارة السعودية ضد كرواتيا يعود إلى تفضيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اللعب بدفاع متقدم والاعتماد على إيقاع مهاجمي الخصم في مصيدة التسلل، وهو ما لم يفلح في مباراة كرواتيا حيث جاء هدف اللاعب كراماريتش من سوء تمركز لسعود عبدالحميد، حيث اعتمد اللاعب الكرواتي على سرعته وعدم ضبط خط دفاع الأخضر لمصيدة التسلل ليُحرز الهدف الأول والوحيد لكرواتيا في المباراة.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخبات ” الأرجنتين وبولندا والمكسيك” في المجموعة الثالثة بالمونديال.

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