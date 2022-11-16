المنتخب السعودي يصل قطر غدًا

سيصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا إلى قطر وذلك تحضيرًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن قبل أسبوع من الآن في تصريحات تلفزيونية عن أن الأخضر سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 نوفمبر، بعد مواجهة المنتخب الكرواتي.

نتائج وديات الأخضر

المنتخب السعودي كان قد خاض مؤخرًا 6 وديات أمام منتخبات ” مقدونيا الشمالية، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما، كرواتيا”.

ونجح الأخضر في الفوز على منتخبي مقدونيا وآيسلندا وتعادل مع منتخبات ألبانيا وبنما وهندوراس، وخسر من المنتخب الكرواتي اليوم.

أسباب خسارة المنتخب السعودي

وكانت جماهير الأخضر أعربت عن قلقها من أداء منتخب السعودية بعد الخسارة من كرواتيا اليوم وذلك قبل بدء مباريات الأخضر في كأس العالم.

المنتخب السعودي كان ناجحًا في بناء الهجمة وتحريك الكرة في مختلف جهات الملعب ولكن بعض الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز كان سببًا من أسباب الخسارة.