المنتخب القطري يُخالف التوقعات

ظهر المنتخب القطري الأول لكرة القدم بشكل محبط للجماهير في بداية مشواره بنهائيات كأس العالم 2022، ليخسر مواجهة الإكوادور بثنائية.

معاناة المنتخب القطري

ونجح منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القطري، على إستاد البيت في افتتاح مونديال 2022، بهدفين دون رد أحرزهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.

ولم يُشكل المنتخب القطري الأول لكرة القدم خطورة خلال المباراة، ليكون أول مُضيف لنهائيات كأس العالم؛ يخسر المواجهة الافتتاحية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مستوى محبط

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” أن العنابي لم يُقدم الأداء المتوقع منه، وعلق ماجد التويجري قائلًا: “المنتخب القطري أحبطني وفاجأني، غابت عنه الروح والحماس”.

وقال خالد بدرة: “ألفارو مدرب الاكوادور صاحب شخصية وفكر.. والمنتخب القطري كان الحاضر الغائب ولم يقدم شيء في المباراة، فالأهداف جاءت من سوء تمركز للاعبي العنابي”.

وتابع بدرة: “منتخب قطر لا يوجد عليه أي ضغوط، ورغم ذلك لم يظهر أي لاعب”، وقال أحمد مجدي: قطر أهدت ثلاث نقاط للأكوادور، وأفكار المدرب لم تظهر في الملعب، وغابت عنهم أساسيات كرة القدم”.

وعلق عبدالعزيز السويد قائلًا: “واضح أن الضغوطات على لاعبي قطر أكبر من إمكانيات اللاعبين؛ لذلك ظهروا كأنهم مُقيدين داخل الملعب”، وقال وليد علي: “الإكوادور ليس فريق مُرعب؛ لكن هذه المجموعة مخيفة لأنها تلعب كرة جماعية بشكل ممتاز”.