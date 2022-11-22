المنشآت الصحية مستمرة في تقديم خدماتها غدًا

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
بارك الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مستمرة في تقديم الخدمات غدًا.
وبارك متحدث الصحة في تغريدة على موقع تويتر للقيادة الرشيدة، وللشعب السعودي بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، وقال: حرصًا على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى، فإن جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مستمرة في تقديم الخدمات ليوم غدٍ الأربعاء 23 نوفمبر 2022م.
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بأن يكون غدًا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مبارياته بالمونديال.
وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا على نظيره الأرجنتين بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.