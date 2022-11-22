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رغم إجازة كافة القطاعات

المنشآت الصحية مستمرة في تقديم خدماتها غدًا

2022-11-22 الساعة 10:35
المنشآت الصحية مستمرة في تقديم خدماتها غدًا
المواطن - الرياض

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بارك الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مستمرة في تقديم الخدمات غدًا.

منشآت الصحة مستمرة بالعمل

وبارك متحدث الصحة في تغريدة على موقع تويتر للقيادة الرشيدة، وللشعب السعودي بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، وقال: حرصًا على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى، فإن جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مستمرة في تقديم الخدمات ليوم غدٍ الأربعاء 23 نوفمبر 2022م.

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إجازة بجميع القطاعات

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بأن يكون غدًا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مبارياته بالمونديال.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا على نظيره الأرجنتين بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

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