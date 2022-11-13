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زيادة في الراتب أبرزها

الموارد البشرية : 3 أسباب لاختلاف المعاش الضماني شهريًا

2022-11-13 الساعة 3:23
الموارد البشرية : 3 أسباب لاختلاف المعاش الضماني شهريًا
المواطن - الرياض

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.

اختلاف مبلغ المعاش

وذكر حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية، أنها تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.

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وأشارت إلى أن هناك 3 أسباب لهذا الاختلاف وهي ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، أو وجود مصدر دخل جديد للأسرة، أو نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

استعلام التأمينات

وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضحت أنه يمكن معرفة المبلغ المتوقع للمعاش عن طريق حساب المستفيد في موقع التأمينات أون لاين من أيقونة المعاشات.

ولفتت التأمينات ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يتم معرفة المبلغ المتوقع لـ المعاش من خلال اختيار حساب معاش التقاعد التقريبي، علمًا بأن الموقع يعتمد على البيانات المدخلة من قبل المستفيد وإذا لم يقم بإدخال سنة التقاعد المتوقعة فيحسب لك المعاش المتوقع عند بلوغه سن 60 عامًا.

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