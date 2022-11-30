“المواطن” توثق فعاليات وأنشطة جوادي بـ 42 صورة

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تزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان الرياض للجواد العربي الأصيل “جوادي” بحضور كبير من الملاك والهواة والمهتمين بالجياد العربية الأصيلة، رصدت “المواطن” أبرز فعاليات المهرجان الذي يقام في مركز الدهامي للفروسية في الدرعية بمشاركة 347 من سلالات خيول الجزيرة العربية.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى 3 ديسمبر، حيث يجمع بين المتعة والأصالة، ويقدم فعاليات ترفيهية، وتراثية، وفروسية، وثقافية، وفعاليات أخرى استعراضية، لجميع الأعمار، تحديدًا محبي الخيل العربية الأصيلة، حيث تقيم منظمة الجواد العربي تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بطولتي: جمال الخيل العربية الأصيلة: بطولة كأس أبطال الإنتاج السعودي لجمال الخيل العربية الأصيلة بمشاركة 80 رأسًا من الجياد، وبطولة كأس المربيين السعوديين بمشاركة 177 رأسًا من الجياد، تتنافس فيها الجياد على ألقاب البطولتين، وجوائز نقدية تفوق المليون ريال سعودي يتم تسليمها بشكل فوري للفائزين.
ومن هنا كانت “المواطن” حاضرة لرصد فعاليات المهرجان عبر لقطات لأبرز الأحداث والفعاليات والمشاركات.